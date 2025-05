Hassan Aslih, a Gaza il funerale del giornalista palestinese ucciso in un attacco israeliano

Gli abitanti di Gaza hanno organizzato il funerale di Hassan Aslih, un giornalista palestinese che è stato ucciso in un attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Yunis, dove stava ricevendo cure dopo essere stato ferito in un altro attacco dello Stato ebraico avvenuto il mese scorso. Israele ha detto che l'ospedale ospitava un "centro di comando e controllo" per i militanti di Hamas.