Harry torna a Londra nel ricordo della nonna

Londra si prepara al ricordo della sua amata regina… tre anni fa moriva Elisabetta II. In città non sono previste cerimonie ufficiali, ma i riflettori di mezzo mondo sono comunque puntati sulla capitale del Regno Unito. A tenere in fibrillazione tabloid e paparazzi è l'attesissimo ritorno in patria di Harry, il principe ribelle della famiglia reale britannica. Da anni ormai Oltreoceano, in California, con la sua famiglia, il duca di Sussex, prenderà parte alla cerimonia annuale dell'organizzazione WellChild di cui è padrino e che sostiene bambini gravemente malati. Una visita in solitaria, senza – per ora - fuori programma. Ma la domanda che circola è sempre la stessa, quando si parla di Harry: incontrerà il padre, ora re Carlo, e ci sarà quella riappacificazione tanto desiderata dai sudditi?