Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
con 80 musicisti

Harry Potter in concerto al Teatro Arcimboldi

L'Orchestra Italiana del Cinema, con 80 musicisti, esegue dal vivo la colonna sonora di Alexandre Desplat

27 Dic 2025 - 19:01
01:27 

Il Natale è passato anche a Hogwarts ma l'incantesimo delle feste non si spegne. Nell'aria risuona ancora la magia. Stasera e domani al Teatro Arcimboldi di Milano arriva il settimo capitolo della saga: le musiche di "Harry Potter e i doni della morte parte 1" eseguite dal vivo dall'orchestra italiana del cinema. Dopo la prima assoluta a Roma che ha registrato tre sold out di fila, lo spettacolo trasloca, ma mantiene la straordinaria formazione di 80 musicisti l’indimenticabile colonna sonora di Alexandre Desplat.

video evidenza