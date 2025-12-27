Harry Potter in concerto al Teatro Arcimboldi

Il Natale è passato anche a Hogwarts ma l'incantesimo delle feste non si spegne. Nell'aria risuona ancora la magia. Stasera e domani al Teatro Arcimboldi di Milano arriva il settimo capitolo della saga: le musiche di "Harry Potter e i doni della morte parte 1" eseguite dal vivo dall'orchestra italiana del cinema. Dopo la prima assoluta a Roma che ha registrato tre sold out di fila, lo spettacolo trasloca, ma mantiene la straordinaria formazione di 80 musicisti l’indimenticabile colonna sonora di Alexandre Desplat.