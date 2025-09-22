Hamas scrive a Trump e chiede una tregua di 60 giorni

Intanto, sono più di 10 gli Stati che a New York riconosceranno lo Stato di Palestina. Tra loro Francia, Canada, Regno Unito, Australia, Portogallo e Malta. Sarà un riconoscimento ufficiale e avverrà nell'ambito di una conferenza presieduta da Parigi e Riad. "Grazie, ma avreste dovuto farlo anni fa", hanno commentato diversi analisti palestinesi, ricordando che lo Stato di Palestina resta nei fatti un miraggio: Gaza è distrutta e in Cisgiordania i coloni israeliani continuano a espandersi.