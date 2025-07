Hamas dice sì alla tregua di 60 giorni proposta dagli Usa. Ma chiede garanzie

Tregua a Gaza più vicina. Hamas avrebbe risposto positivamente alla proposta americana di un cessate il fuoco di almeno 60 giorni, aprendo anche alla possibilità di nuovi negoziati per porre fine al conflitto e avviare un processo di disarmo, dopo 21 mesi di guerra.

Sul volo dell’Air Force One, Donald Trump si è detto certo che "entro la prossima settimana" si arriverà a un accordo, raggiunto anche grazie alla mediazione di Egitto e Qatar. “Dobbiamo chiudere la questione con Hamas. Finora abbiamo mandato molti aiuti e molti soldi. Senza questi, le persone sarebbero in grossi guai”, ha dichiarato il presidente americano.