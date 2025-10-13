Hamas: "Ci impegniamo per l'accordo,anche Israele lo rispetti"

Il braccio armato dell'organizzazione islamista palestinese Hamas ha rilasciato una dichiarazione sullo scambio di prigionieri iniziato stamattina, ribadendo l'impegno a rispettare l'accordo per la cessazione delle ostilità con Israele mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Dichiariamo il nostro impegno all'accordo raggiunto e al rispetto dei tempi stabiliti, fintanto che l'occupazione (israeliana) fara' altrettanto", si legge nella dichiarazione.



"L'accordo è il risultato della fermezza del nostro popolo e della resilienza dei suoi combattenti della resistenza", li legge ancora nella dichiarazione, secondo cui "il nemico non è riuscito a recuperare i propri prigionieri con la forza militare, nonostante la superiorità dell'intelligence e delle forze disponibili. Il nemico ottiene la restituzione dei suoi prigionieri tramite un accordo di scambio, come la resistenza aveva promesso fin dall'inizio".