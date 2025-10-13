Hamas: "Ci impegniamo per l'accordo,anche Israele lo rispetti"

Il braccio armato dell'organizzazione islamista palestinese ha rilasciato una dichiarazione sullo scambio di prigionieri
Il braccio armato dell'organizzazione islamista palestinese Hamas ha rilasciato una dichiarazione sullo scambio di prigionieri iniziato stamattina, ribadendo l'impegno a rispettare l'accordo per la cessazione delle ostilità con Israele mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Dichiariamo il nostro impegno all'accordo raggiunto e al rispetto dei tempi stabiliti, fintanto che l'occupazione (israeliana) fara' altrettanto", si legge nella dichiarazione.
"L'accordo è il risultato della fermezza del nostro popolo e della resilienza dei suoi combattenti della resistenza", li legge ancora nella dichiarazione, secondo cui "il nemico non è riuscito a recuperare i propri prigionieri con la forza militare, nonostante la superiorità dell'intelligence e delle forze disponibili. Il nemico ottiene la restituzione dei suoi prigionieri tramite un accordo di scambio, come la resistenza aveva promesso fin dall'inizio".