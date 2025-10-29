Logo Tgcom24
Halloween allo zoo di Berlino, gli orsi polari fanno merenda con uno spuntino a tema

Anche quest'anno la struttura è rimasta fedele alla sua tradizione annuale di sorprendere un animale diverso per la ricorrenza

29 Ott 2025 - 14:32
00:29 

Una scena insolita e divertente si è svolta allo zoo di Berlino, dove una coppia di orsi polari è stata protagonista dei festeggiamenti di Halloween. Lo zoo, fedele alla sua tradizione annuale di sorprendere un animale diverso per la ricorrenza, ha scelto quest'anno i due grandi predatori per celebrare in modo "stranamente delizioso". Gli orsi hanno dimostrato come gustare correttamente il particolare spuntino a tema, regalando ai visitatori un momento di svago e curiosità. Il gesto rientra nelle iniziative che lo zoo dedica alle sue specie, combinando divertimento e arricchimento ambientale per gli animali.