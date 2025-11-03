Logo Tgcom24
A PORT-AU-PRINCE

Haiti, al cimitero si onorano i morti nel festival del Voodoo

Nel Giorno dei Morti, i fedeli vestiti di viola celebrano Gede, lo spirito che guida i morti nell'aldilà

03 Nov 2025 - 13:58
01:31 

Centinaia di adoratori del Voodoo si sono riuniti nel cimitero principale di Port-au-Prince, la capitale di Haiti, per onorare i morti durante un festival annuale del Voodoo. Nel Giorno dei Morti, i fedeli vestiti di viola celebrano Gede, lo spirito che guida i morti nell'aldilà. Il voodoo è una religione ufficiale e ampiamente praticata ad Haiti, dove lo osservano più di 11 milioni di persone. Ha avuto origine nel XVI secolo, quando gli schiavi dell'Africa occidentale costretti a praticare il cattolicesimo unirono i santi con gli spiriti delle religioni africane. Mentre sono posseduti dagli spiriti, i partecipanti bevono rum al chiaro di luna o si strofinano con peperoncino.