Ha un malore mentre guida: salvato da un poliziotto

A Neosho, nel Missouri, negli Stati Uniti, il sergente Nick Booe è stato premiato per aver salvato la vita a un uomo. Mentre era di pattuglia, ha notato una macchina procedere in modo lento, tanto da ostacolare il traffico: ha fatto inversione e si è messo a seguirla per poi scoprire che la persona alla guida aveva la testa come crollata sul volante. Sceso dalla sua auto, ha aperto la portiera e per prima cosa ha stoppato e messo in sicurezza il veicolo, poi ha fatto scendere di peso l'uomo, privo di sensi, e lo ha adagiato a terra per praticare il massaggio cardiaco. Il suo intervento, oltre all'immediato arrivo dei soccorritori, ha salvato la vita all'anziano. L'intervento dell'agente ha salvato l'uomo e ha anche evitato un probabile incidente automobilistico.