Gusmeroli (Lega) a Tgcom24: "Stop al Ponte sullo Stretto? Si va avanti"

"Lo stop della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto? Si va avanti". Così a Tgcom24 Alberto Gusmeroli (Lega), presidente della commissione Attività produttive della Camera sulla notizia principale di giornata. "Il Ponte - continua - è un'opera strategica, come l'Autostrada del Sole o il Mose. E' una grande opera di sviluppo del Paese, prodromica allo sviluppo di tutta un'area e unirà l'Italia: bisogna partire".