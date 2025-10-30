Logo Tgcom24
Gusmeroli (Lega) a Tgcom24: "Stop al Ponte sullo Stretto? Si va avanti"

Il presidente della commissione Attività produttive della Camera commenta anche la Manovra

30 Ott 2025 - 15:46
07:53 

"Lo stop della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto? Si va avanti". Così a Tgcom24 Alberto Gusmeroli (Lega), presidente della commissione Attività produttive della Camera sulla notizia principale di giornata. "Il Ponte - continua - è un'opera strategica, come l'Autostrada del Sole o il Mose. E' una grande opera di sviluppo del Paese, prodromica allo sviluppo di tutta un'area e unirà l'Italia: bisogna partire".

A Tgcom24, Gusmeroli commenta anche la Manovra. "Più che un successo politico è un successo per cittadini", afferma.

