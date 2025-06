Guerra Israele-Iran, il reportage da Haifa

E' di almeno 10 morti, oltre 200 feriti e circa 20 dispersi l'ultimo bilancio delle vittime dell'attacco missilistico lanciato dall'Iran contro Israele. Lo riporta il Times of Israel. Sei persone sono morte quando un missile ha colpito un edificio della città di Bat Yam, a sud di Tel Aviv, dove sono ancora in corso le ricerche dei dispersi. Altre quattro vittime sono state registrate nella città di Tamra, vicino Haifa. La società delle raffinerie di petrolio israeliane ha dichiarato che oleodotti e linee di trasmissione ad Haifa sono stati danneggiati dagli attacchi missilistici iraniani, secondo un documento depositato presso la Borsa di Tel Aviv. Lo riporta il Guardian. La società ha affermato che non sono stati segnalati feriti o vittime nei siti, e che gli impianti di raffinazione continuano a funzionare nonostante la chiusura di alcune attività a valle. L'azienda ha aggiunto che sta valutando l'impatto del danno sulle sue attività e le implicazioni sui suoi risultati finanziari.