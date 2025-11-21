Guerra in Ucraina, il contropiano europeo

Dopo l'ultimatum del presidente Usa Trumpdi Alfredo Macchi
L'Ucraina dovrà decidere entro giovedì prossimo se accettare l'accordo di pace mediato dagli Stati Uniti con la Russia. In caso contrario Washington potrebbe cessare l'assistenza di intelligence e la fornitura di armi. E' questo il termine imposto da Trump a Zelensky. Il presidente ucraino incassa, ma promette: "Non tradirò il mio Paese", spiegando che "l'Ucraina è di fronte a una scelta molto difficile: o la perdita della sua dignità o il rischio di perdere un partner chiave". Zelensky non chiude la porta a Trump e si dice pronto a incontrarlo. Preoccupati i leader europei che starebbero preparando un piano alternativo per porre fine alla guerra. Se ne discuterà a Johannesburg, alla riunione straordinaria del G20.