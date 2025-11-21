Logo Tgcom24
la risposta a trump

Guerra in Ucraina, il contropiano europeo

Dopo l'ultimatum del presidente Usa Trump

di Alfredo Macchi
21 Nov 2025 - 19:39
01:32 

L'Ucraina dovrà decidere entro giovedì prossimo se accettare l'accordo di pace mediato dagli Stati Uniti con la Russia. In caso contrario Washington potrebbe cessare l'assistenza di intelligence e la fornitura di armi. E' questo il termine imposto da Trump a Zelensky. Il presidente ucraino incassa, ma promette: "Non tradirò il mio Paese", spiegando che "l'Ucraina è di fronte a una scelta molto difficile: o la perdita della sua dignità o il rischio di perdere un partner chiave". Zelensky non chiude la porta a Trump e si dice pronto a incontrarlo. Preoccupati i leader europei che starebbero preparando un piano alternativo per porre fine alla guerra. Se ne discuterà a Johannesburg, alla riunione straordinaria del G20.

