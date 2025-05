Gubbio, il cero di Sant'Ubaldo cade sulla folla: ferita una turista americana

Attimi di paura alla tradizionale "Corsa dei ceri" di Gubbio: una donna di 55 anni, italoamericana, è stata colpita da uno dei ceri in via XX Settembre e scaraventata sulle scalette di via Mastro Giorgio. Soccorsa tempestivamente dai presenti e poi dai sanitari del 118, è stata ricoverata all’Ospedale di Branca con diverse fratture, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. In tutto, durante l’evento giovedì 15 maggio sono stati registrati 68 interventi sanitari.