Un mini-tornado ha colpito Belcourt, a Baie-Mahault, domenica 4 maggio, causando tetti scoperchiati, alberi sradicati e cavi elettrici a terra. Nessuna vittima, ma danni significativi. Parte della rete elettrica è stata interrotta per sicurezza. La Guadalupa è in allerta arancione per piogge e temporali. Secondo Météo France si tratterebbe di una tromba marina, evento raro ma non inedito nella zona.