Guadalupa, pesci volanti per il passaggio di un tornado

E’ virale il video del tornado formatosi in mare che ha colpito la baia di Baie-Mahault, in Guadalupa. Il tornado ha infatti risucchiato numerosi pesci, sollevandoli in aria per diversi metri. La Guadalupa, situata nelle Antille francesi, è una regione dove si registrano in media circa 1.500 tornado all'anno, un dato che sottolinea la particolare vulnerabilità dell'area a questi fenomeni atmosferici, seppur raramente con questa singolare "attività di pesca". L'episodio ha suscitato stupore e preoccupazione tra gli abitanti.