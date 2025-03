Grosso incendio in centro a Novara, palazzo evacuato

Intervento dei vigili del fuoco lunedì pomeriggio per spegnere l'incendio sul tetto di un'abitazione in via Ranzoni, a Novara. Evacuato in via precauzionale l'intero palazzo di 8 piani: nessuna persona coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco accorse con 4 autopompe, tre autobotti e un'autoscala hanno estinto il rogo terminando l'intervento di messa in sicurezza della struttura intorno all'una della notte.