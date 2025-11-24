Groenlandia, test di cultura generale ai genitori inuit: se impreparati rischiano di perdere i figli

Si tratta del controverso test di competenza genitoriale che Copenaghen ha praticato sulla popolazione groenlandese fino allo scorso maggio, quando ne è stato vietato l'uso perché ritenuto "culturalmente inadeguato". La realtà però è ancora oggi ben diversa: nonostante la pratica sia bandita, i neonati inuit di famiglie fragili continuano a essere sottratti ai genitori.