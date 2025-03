Groenlandia, gli "indipendentisti" vincono le elezioni: la festa del partito Demokraatit

Il partito di centrodestra Demokraatit ha vinto a sorpresa le elezioni in Groenlandia. Il voto è stato contraddistinto da un'ondata di nazionalismo per chiedere che l'isola artica, ambita da Donald Trump, raggiunga rapidamente l'indipendenza. Il voto ha premiato il partito democratico Demokraatit, formazione "social-liberale", con oltre il 30% dei voti. Bene anche i nazionalisti di Naleraq con il 23%. Sia il partito Demokraatit sia Naleraq sono favorevoli all'indipendenza dalla Danimarca. L'esito delle elezioni, che hanno avuto un'altissima affluenza, era atteso da tutto il mondo dopo le parole del presidente americano Donald Trump che aveva dichiarato di volere prendere il controllo dell'isola "in un modo o nell'altro". La Groenlandia è un territorio autonomo sotto il controllo danese, con Copenaghen che gestisce gli affari esteri, la difesa e la politica monetaria.