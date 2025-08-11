Greta Thunberg, nuovo viaggio verso le coste palestinesi

Greta ci riprova. Fallito malamente il primo tentativo è pronta per imbarcarsi in una nuova avventura. Sarà un viaggio di gruppo verso le coste palestinesi: Global Sumud Flotilla il nome della missione. Non più una sola imbarcazione ma decine con equipaggi da oltre 40 paesi. Partenza il 31 agosto dalla Spagna e il 4 settembre da Tunisi. Le due flotte si dovrebbero incontrare davanti alle coste palestinesi.

