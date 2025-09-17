Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla: "Si parla troppo di noi"

Il suo trasloco non è passato inosservato. Zaini in spalla Greta Thunberg, lasciata la nave ammiraglia della Global Sumud Flotilla, si è trasferita su Alma, una delle due imbarcazioni che avrebbero subito l'attacco di un drone. La scelta scaturisce dall'abbandono del direttivo della missione, di cui resta comunque tra i partecipanti. Le bocche sono cucite, le indiscrezioni narrano di tensioni e delusioni, e non solo per gli intoppi meteo e operativi. A far saltare i nervi alla popolare attivista svedese sarebbe la linea comunicativa: si parla troppo della Flotilla e poco del dramma dei palestinesi, avrebbe lamentato Greta. Da qui la scelta di prendere le distanze dai vertici, i quali hanno subito tradotto il dissenso in esclusione: sparita infatti la foto e la descrizione della Thunberg dalla pagina del direttivo. E che dire dell'uscita di scena del giornalista Yousuf Omar? Si aggiunge ad altre defezioni.