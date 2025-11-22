Logo Tgcom24
Greta Thunberg colora di verde il Canal Grande di Venezia

Azione con gli attivisti"di Extinction Rebellion in contemporanea con altre città, Milano compresa

22 Nov 2025 - 15:23
01:18 

Come già era successo due anni fa, il Canal Grande di Venezia si è colorato di verde. A firmare l'azione l'attivista svedese Greta Thunberg con il gruppo di ambientalisti di Extinction Rebellion. Dal Ponte di Rialto è stata versata fluoresceina nel canale per tingerlo di verde. L'iniziativa del gruppo ambientalista ha riguardato dieci città italiane, Milano, con il suo Naviglio compreso.

Per questo gesto a Venezia diverse persone sono state identificate, mentre strumenti musicali e lo striscione che era stato esposto sono stati sequestrati. Non si sono segnalati rischi per la navigazione, che è proseguita regolarmente con monitoraggio in atto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco - per identificare la natura della sostanza colorante - e le forze dell'ordine, oltre alle autorità competenti per la vigilanza lagunare.

