Greta Thunberg colora di verde il Canal Grande di Venezia

Azione con gli attivisti"di Extinction Rebellion in contemporanea con altre città, Milano compresa
Come già era successo due anni fa, il Canal Grande di Venezia si è colorato di verde. A firmare l'azione l'attivista svedese Greta Thunberg con il gruppo di ambientalisti di Extinction Rebellion. Dal Ponte di Rialto è stata versata fluoresceina nel canale per tingerlo di verde. L'iniziativa del gruppo ambientalista ha riguardato dieci città italiane, Milano, con il suo Naviglio compreso.
Per questo gesto a Venezia diverse persone sono state identificate, mentre strumenti musicali e lo striscione che era stato esposto sono stati sequestrati. Non si sono segnalati rischi per la navigazione, che è proseguita regolarmente con monitoraggio in atto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco - per identificare la natura della sostanza colorante - e le forze dell'ordine, oltre alle autorità competenti per la vigilanza lagunare.