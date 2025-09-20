Logo Tgcom24
Nel Mar Egeo

Grecia: subacquei recuperano reperti della nave gemella del Titanic

La "Britannic" era affondata dopo aver urtato una mina durante la prima guerra mondiale, nel 1916

20 Set 2025 - 17:00
01:13 

In un'operazione condotta da 11 subacquei nel Mar Egeo sono stati recuperati per la prima volta dei reperti dalla nave "Britannic", gemella del Titanic, affondata dopo aver urtato una mina durante la prima guerra mondiale. Lo ha annunciato il ministero della Cultura greco. Il transatlantico naufragò al largo dell'isola di Kea, a circa 75 chilometri (45 miglia) a sud-est di Atene, il 21 novembre 1916. Progettata come nave da crociera di lusso e varata nel 1914, la Britannic della White Star Line fu requisita come nave ospedale. Morirono 30 delle 1060 persone a bordo. Il relitto giace a una profondità di 120 metri, rendendolo accessibile solo ai subacquei tecnici. Tra gli oggetti riportati in superficie ci sono la campana di vedetta, la lampada di navigazione e vassoi di prima classe placcati in argento, piastrelle di ceramica provenienti da un bagno turco.

