Grecia, incendio alle porte di Atene: case distrutte ed evacuazioni tra residenti e turisti

Un vasto incendio boschivo ha colpito le zone costiere a est di Atene, costringendo decine di persone a lasciare le proprie abitazioni. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno devastato aree residenziali e turistiche, danneggiando edifici e minacciando l'incolumità degli abitanti. I vigili del fuoco sono intervenuti con elicotteri e aerei per contenere il rogo, mentre la popolazione resta in allerta per il pericolo di nuovi focolai.