Grattacielo bombardato a Gaza City, Israele: "Abbiamo iniziato"

L'Idf ha reso noto di aver colpito un grattacielo a Gaza City. Secondo l'esercito, la torre al Mushtaha veniva utilizzata da Hamas come infrastruttura operativa, comprese le strutture sotterranee utilizzate per pianificare attacchi, organizzare imboscate contro le forze israeliane e fornire vie di fuga agli agenti del movimento islamico palestinese. L'Idf ha affermato di aver adottato misure prima dell'attacco per ridurre i danni ai civili, tra cui l'emissione di allarmi, l'uso di munizioni di precisione, la sorveglianza aerea e l'utilizzo di ulteriori informazioni di intelligence. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha pubblicato sul social X il video della distruzione del grattacielo e ha scritto: "Abbiamo iniziato".