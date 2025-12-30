Grande Muraglia d'inverno, il ghiaccio mette alla prova i visitatori

La Grande Muraglia Cinese si è trasformata ancora una volta in un percorso difficile da affrontare. Ogni anno, in questo periodo, neve e ghiaccio ricoprono lunghi tratti del monumento, creando condizioni complicate per i turisti in visita. Le basse temperature hanno reso il camminamento particolarmente scivoloso. Le scene mostrano visitatori costretti a procedere lentamente, con passi incerti, sostenendosi alle ringhiere per evitare cadute lungo il percorso. Una situazione che si ripete ciclicamente durante l'inverno e che è tornata virale grazie a un video postato su TikTok. Le immagini circolate online raccontano la difficoltà di muoversi in sicurezza su uno dei siti storici più celebri al mondo, trasformato dal gelo in una vera sfida.