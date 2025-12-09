Logo Tgcom24
Golden Globe 2025, Di Caprio guida la corsa ai premi

Per lui negli anni un solo Oscar per "Revenant" nove anni fa

di Silvia Carrera
09 Dic 2025 - 14:39
01:30 

Un successo dopo l'altro e per Di Caprio la corsa a una nuova statuetta. Con nove nomination ai Golden Globe, non solo "Una battaglia dopo l'altra" - il film di Paul Thomas Anderson con l'attore protagonista - guida la via alla stagione dei premi, ma soprattutto apre la strada al divo per un nuovo riconoscimento alla sua straordinaria carriera, troppo spesso ignorata dall'Academy. Perché quella della star con i premi è una storia di sconfitte e delusioni. Un solo Oscar per "Revenant" nove anni fa a fronte di una lunga serie di successi di critica e botteghino per tante altre pellicole. Divo fin da ragazzino da quella prima nomination in buon compleanno "Mr Grape il Golden Boy" del cinema non si è mai fermato...La consacrazione con "Titanic" e poi tanti grandi progetti.
 

 