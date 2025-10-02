Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
"BLOCCHIAMO TUTTO"

Global Sumud Flotilla, occupata l'Università Statale di Milano

La protesta è scattata in seguito alle operazioni di abbordaggio effettuate da Israele contro alcune navi della Global Sumud Flotilla

02 Ott 2025 - 13:38
01:47 

L'Università Statale di Milano è stata occupata dagli studenti che si dicono pronti per lo sciopero generale e annunciano: "Dalle università alle piazze, blocchiamo tutto". La protesta è scattata in seguito alle operazioni di abbordaggio effettuate da Israele contro alcune navi della Global Sumud Flotilla. "Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano", sottolineano gli attivisti di Cambiare Rotta Milano.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri