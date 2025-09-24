Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
al largo di Creta

Global Flotilla di nuovo sotto attacco, la reazione della Farnesina

Il ministro Tajani ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al governo israeliano di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato

di Alfredo Macchi
24 Set 2025 - 13:19
01:32 

La Global Flottila è finita nuovamente sotto attacco al largo di Creta, mentre era in rotta verso Gaza. In piena notte circa 15 droni - secondo il racconto di chi si trova a bordo - hanno prima disturbato le comunicazioni radio, poi fatto esplodere granate stordenti, lanciato liquido irritante e infiammabile infine si sarebbero schiantati contro le imbarcazioni. Non si segnalano feriti, ma, in particolare, le vele e le alberature di alcune imbarcazioni risultano danneggiate. I responsabili della missione chiedono protezione e una scorta da parte dei Paesi Onu. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al governo israeliano di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla. Giovedì il ministro della Difesa Crosetto riferirà al Parlamento mentre le opposizioni hanno occupato i banchi del governo.

gaza
israele
flotilla

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri