Global Flotilla di nuovo sotto attacco, la reazione della Farnesina

La Global Flottila è finita nuovamente sotto attacco al largo di Creta, mentre era in rotta verso Gaza. In piena notte circa 15 droni - secondo il racconto di chi si trova a bordo - hanno prima disturbato le comunicazioni radio, poi fatto esplodere granate stordenti, lanciato liquido irritante e infiammabile infine si sarebbero schiantati contro le imbarcazioni. Non si segnalano feriti, ma, in particolare, le vele e le alberature di alcune imbarcazioni risultano danneggiate. I responsabili della missione chiedono protezione e una scorta da parte dei Paesi Onu. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al governo israeliano di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla. Giovedì il ministro della Difesa Crosetto riferirà al Parlamento mentre le opposizioni hanno occupato i banchi del governo.