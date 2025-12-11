Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera venezuelana

Le forze speciali intervengono con gli elicotteri
Si alza la tensione tra Usa e Venezuela. Le forze armate degli Stati Uniti schierate da tempo davanti alle coste dello Stato sudamericano hanno assaltato e sequestrato una petroliera venezuelana.
Nel video diffuso dalla Casa Bianca si vede l'intervento delle forze speciali americane che con gli elicotteri si calano sul ponte della nave e ne prendono il controllo con la forza. Come ha spiegato l'amministrazione Trump la petroliera era considerata al servizio di organizzazioni terroristiche perché avrebbe trasportato petrolio destinato all'Iran. Il presidente venezuelano Maduro ha definito il sequestro un "atto di pirateria".