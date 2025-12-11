Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera venezuelana

Nel video diffuso dalla Casa Bianca si vede l'intervento delle forze speciali americane che con gli elicotteri si calano sul ponte della nave e ne prendono il controllo con la forza. Come ha spiegato l'amministrazione Trump la petroliera era considerata al servizio di organizzazioni terroristiche perché avrebbe trasportato petrolio destinato all'Iran. Il presidente venezuelano Maduro ha definito il sequestro un "atto di pirateria".