Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgcomlab
I DATI DI CONFCOMMERCIO

Gli italiani spenderanno 10 miliardi per i regali di Natale

I consumi delle famiglie tornano a crescere in vista delle festività

di Giulia Ronchi
06 Dic 2025 - 12:30
01:28 

I consumi delle famiglie tornano a crescere in vista del Natale: il giro d'affari da 5 miliardi di euro del Black Friday era solo un assaggio. A dirlo è l'Ufficio studi di Confcommercio. La spesa complessiva per i doni toccherà i 10,1 miliardi (il dato più alto dal 2020), ma soprattutto si faranno più regali rispetto allo scorso Natale: sale, infatti, all'81,5% (dal 79,9%) la percentuale di chi si dedicherà a questo rito.

natale