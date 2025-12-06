Gli italiani spenderanno 10 miliardi per i regali di Natale

I consumi delle famiglie tornano a crescere in vista del Natale: il giro d'affari da 5 miliardi di euro del Black Friday era solo un assaggio. A dirlo è l'Ufficio studi di Confcommercio. La spesa complessiva per i doni toccherà i 10,1 miliardi (il dato più alto dal 2020), ma soprattutto si faranno più regali rispetto allo scorso Natale: sale, infatti, all'81,5% (dal 79,9%) la percentuale di chi si dedicherà a questo rito.