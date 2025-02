Gli invisibili 007 ucraini, i misteriosi "vendicatori" che uccidono in Russia

Agenti segreti ucraini, senza volto e senza scrupoli, chiamati al lavoro più sporco. Combattono la guerra nell'ombra, colpendo i nemici nelle retrovie, nelle loro case, firmando agguati mirati e improvvisi. Sarebbe proprio un commando speciale dell'Sbu, l'intelligence di Kiev, il responsabile dell'attentato dinamitardo in un lussuoso appartamento di mosca, in cui è rimasto ucciso Armen Golovosky "Sarkisyan", figura di spicco della galassia militare russa. Il suo nome era in cima alla lista dei nemici della squadra speciale, nota come "gruppo dei vendicatori", gli stessi che avrebbero ucciso anche Darya Dugina, figlia dell'ideologo vicino a Putin.