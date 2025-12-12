Logo Tgcom24
Gli eroi e antagonisti di LEGO Batman

La nuova avventura a mattoncini di TT Games si mostra durante la cerimonia dei The Game Awards 2025.

12 Dic 2025 - 11:34
