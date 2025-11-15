Gli emendamenti alla Manovra: dall'Iva sul pesce fresco al "bonus tombe"

Nel grigiore di novembre, c'è l'arcobaleno di proposte di modifica alla legge di Bilanciodi Francesca Romanelli
Nel grigiore di novembre, c'è l'arcobaleno di emendamenti alla Manovra. Multicolori non solo per le declinazioni politiche delle proposte, ma anche perché - come ogni anno - sono più coloriti che mai. Spicca anche quest'anno l'emendamento che chiede di ridurre dal 10 al 4% l'Iva su pesce fresco, crostacei e molluschi, ostriche escluse. C'è chi vuole una detrazione al 19% per le "vacanze-benessere", terme incluse, e chi scaramanticamente propone il "bonus tombe", sgravio al 36% per la ristrutturazione dei sepolcri.