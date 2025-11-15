Gli emendamenti alla Manovra: dall'Iva sul pesce fresco al "bonus tombe"

Nel grigiore di novembre, c'è l'arcobaleno di emendamenti alla Manovra. Multicolori non solo per le declinazioni politiche delle proposte, ma anche perché - come ogni anno - sono più coloriti che mai. Spicca anche quest'anno l'emendamento che chiede di ridurre dal 10 al 4% l'Iva su pesce fresco, crostacei e molluschi, ostriche escluse. C'è chi vuole una detrazione al 19% per le "vacanze-benessere", terme incluse, e chi scaramanticamente propone il "bonus tombe", sgravio al 36% per la ristrutturazione dei sepolcri.