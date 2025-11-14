Logo Tgcom24
Spazio
Dopo 204 giorni di permanenza nello spazio

Gli astronauti cinesi bloccati sulla Stazione spaziale sono arrivati a Terra

Circa 30 minuti dopo l'atterraggio, gli astronauti sono stati estratti uno alla volta

14 Nov 2025 - 13:33
01:46 

Dopo 204 giorni di permanenza nello spazio, tre astronauti cinesi sono rientrati dalla stazione spaziale con oltre una settimana di ritardo. Il piano di rientro iniziale è stato accantonato perché un oblò della capsula Shenzhou-20 presentava piccole crepe, con ogni probabilità causate dall'impatto con detriti spaziali. La capsula di rientro ha aperto un paracadute a strisce rosse e bianche, mentre scendeva su un sito remoto nel deserto del Gobi, nel nord della Cina. Circa 30 minuti dopo l'atterraggio, gli astronauti sono stati estratti uno alla volta e fatti accomodare su sedie in attesa.

