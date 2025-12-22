Gli 007 dei Paesi Nato: "Mosca ha un'arma per colpire la rete Starlink"

Nuovi preoccupanti allarmi arrivano dalle intelligence di diversi paesi della Nato. Mosca avrebbe pronta una nuova arma anti-satellite, studiata per colpire attraverso sciami di proiettili la rete Starlink, prezioso sostegno dell'Ucraina sul campo di battaglia. Il Cremlino, sempre secondo le analisi militari, sarebbe stato finora dissuaso dall'impiego dell'arma visto l'alto rischio di colpire indiscriminatamente e in modo catastrofico qualunque tipo di apparato orbitante, generando il caos globale.