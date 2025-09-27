Giustizia, Nordio: "Repubblica sottomessa a pm se vince no al Referendum"

"All'appello lanciato da un autorevole esponente del Pd ai magistrati per creare un'alleanza che faccia cadere il governo Meloni, rispondo con una supplica: liberiamo il referendum sulla giustizia da significati politici". A dirlo, il ministro Nordio. In collegamento con il forum delle camere penali, il guardasigilli ribadisce la necessità di approvare anche per via popolare la separazione - provvedimento che sta per concludere l'iter parlamentare - delle carriere delle toghe. Un esempio lampante, dice, è la scelta del procuratore Gratteri di avere una propria trasmissione televisiva. Ben venga che un pm dica la sua, ma va ricordato che la stessa opportunità è negata ai giudici. Esiste già, ed è evidente nei fatti, la separazione dei ruoli.

Ed è ancora il ministro della Giustizia a difendere l'introduzione di un'Alta corte che sovrintenda ai due consigli superiori della magistratura.

