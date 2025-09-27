Giustizia, Nordio: "Repubblica sottomessa a pm se vince no al Referendum"

Il ministro: "Non sarebbe la vittoria della sinistra ma delle Procure, anche la magistratura potrebbe uscirne sconfitta"di Ida Molaro
"All'appello lanciato da un autorevole esponente del Pd ai magistrati per creare un'alleanza che faccia cadere il governo Meloni, rispondo con una supplica: liberiamo il referendum sulla giustizia da significati politici". A dirlo, il ministro Nordio. In collegamento con il forum delle camere penali, il guardasigilli ribadisce la necessità di approvare anche per via popolare la separazione - provvedimento che sta per concludere l'iter parlamentare - delle carriere delle toghe. Un esempio lampante, dice, è la scelta del procuratore Gratteri di avere una propria trasmissione televisiva. Ben venga che un pm dica la sua, ma va ricordato che la stessa opportunità è negata ai giudici. Esiste già, ed è evidente nei fatti, la separazione dei ruoli.
Ed è ancora il ministro della Giustizia a difendere l'introduzione di un'Alta corte che sovrintenda ai due consigli superiori della magistratura.
