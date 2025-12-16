Giustizia, Forza Italia rilancia sul referendum: "Quorum non necessario"

"Ci aspettiamo moltissimo dal referendum. Sarà confermativo, il quorum non sarà necessario". Si è parlato di giustizia, a Milano, in un evento organizzato da Forza Italia per fare il punto sul referendum che riguarda anche la separazione delle carriere. Gli azzurri, spiega l'onorevole Cristina Rossello, accompagneranno i cittadini al voto con una serie di incontri per spiegare in cosa consiste la riforma e illustrare le prossime tappe. "La cassazione fisserà la data fra marzo e aprile. Ci sarà la separazione delle carriere. Una formazione vincolante per i pm e per i giudici. Un maggiore ordine, insomma. Come avviene per gli avvocati. È una questione di imparzialità. È importante soprattutto per il soggetto che viene giudicato". Una battaglia, quella sulla giustizia, portata avanti in primis dal presidente Silvio Berlusconi. "Berlusconi lottò moltissimo per questa riforma. Oggi è un coronamento". E' intervenuto con un videomessaggio anche il vicepremier Tajani che ha sottolineato: "L'esito del referendum non avrà impatto sul governo. Noi ci impegneremo a fare campagna elettorale per il sì. Stiamo lavorando tantissimo e ci aspettiamo una grande mobilitazione, partendo proprio dalla città dove è stato infranto il principio di giustizia giusta".