Giuramento Trump, il cappello di Melania

Nessuno stilista la voleva vestire. Eppure Melania, snobbata dal fashion system in quanto moglie di un personaggio controverso come Donald Trump, è riuscita a far parlare di sé proprio per la scelta del look... Ben salda sui tacchi, ecco la first lady che non ti aspetti: in stile americano blue navy firmato Adam Lippes, designer indipendente newyorkese, e un accessorio che è diventato una cifra di stile e comunicazione: il cappello di Eric Javits a tesa larga a nascondere lo sguardo e sorriso stretto. Due microscopici orecchini, punti luce brillanti... come la sua idea. Il volto praticamente non si vede. Per baciarla il marito ha dovuto accontentarsi di sfiorare la guancia a distanza. Persino Biden ha dovuto girare intorno al cappello di Melania per parlare con Donald quando le due coppie presidenziali si sono salutate sulle scale di Capitol Hill.