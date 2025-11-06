Giulia De Lellis racconta la nuova vita con Tony Effe e Priscilla: "Faticosa e intensa"

Giulia De Lellis si è aperta con i suoi follower raccontando la nuova quotidianità da mamma. In una serie di storie pubblicate sui social, l'influencer ha parlato senza filtri della sua "vita in tre", descrivendola come un'esperienza faticosa ma al tempo stesso piena d'amore e intensità. Tra ironia e tenerezza, Giulia ha voluto condividere la sua esperienza con chi la segue da anni, ricordando che la maternità non è solo perfezione ma anche impegno e crescita.