Giovani rapinati in strada a Torino: i video delle aggressioni, individuati due ragazzini

Sei giorni più tardi la seconda rapina, ripresa dalle telecamere di sorveglianza in via Pietro Cossa. Questa volta, oltre ai due giovani già coinvolti, era presente anche un terzo minore. I tre hanno avvicinato un diciassettenne fingendo di chiedere indicazioni, lo hanno circondato e colpito con un pugno in faccia, per poi infierire con calci una volta a terra e portargli via il portafoglio. Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica degli episodi e arrivare alle misure cautelari. Il terzo minore, non imputabile, è stato comunque perquisito: nella sua abitazione sono stati trovati i vestiti presumibilmente indossati durante la rapina del 29 luglio.