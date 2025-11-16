Giornata mondiale dei poveri, al pranzo di Sant'Egidio

In 150"nei locali della basilica di Santa Maria in Trastevere, a Romadi Alessio Campana
Persone senza fissa dimora, anziani soli, famiglie in difficoltà, a cui ogni giorno la Comunità di Sant'Egidio offre aiuto e amicizia. In centocinquanta, in questa domenica dedicata alla speranza in occasione della Giornata mondiale dei poveri, si ritrovano nei locali della basilica di Santa Maria in Trastevere, a Roma, per il pranzo organizzato, come ogni anno, da Sant’Egidio, con il contributo degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e con la partecipazione degli osti di Slow Food e del Questore di Roma Roberto Massucci.
Un pranzo per riscoprire il calore dello stare insieme. Un senso di vicinanza, solidarietà e fratellanza che la Comunità di Sant’Egidio esprime ogni giorno attraverso l’aiuto, concreto, dei volontari in ogni parte del mondo. In Europa come in Africa, Asia e America Latina, con anziani, bambini di strada e delle Scuole della Pace, rifugiati, detenuti. Perché - utilizzando le parole del pontefice - "la realtà si vede meglio dai margini".