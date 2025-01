Giornata della Memoria, Zelensky al ricordo delle vittime della Shoah

Volodymyr Zelensky ha partecipato alle celebrazioni per la Giornata della Memoria, deponendo una candela al Memoriale delle vittime della Shoah, a Kiev, in omaggio agli ebrei uccisi durante l’Olocausto. Accompagnato dai rappresentanti della comunità ebraica, il presidente ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria, denunciando come il male e l’intolleranza continuino a minacciare le nazioni anche oggi. Con un post su X, Zelensky ha lanciato un appello affinché il mondo non dimentichi le tragedie del passato per evitare che si ripetano.