GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Mondo
ECCO COSA PREVEDE

Giornalisti più liberi e protetti con il Media Freedom Act

Entra in vigore la legge europea sulla libertà dei media, con numerosi vantaggi per gli operatori dell'informazione e le imprese del settore

di Silvia Longo
08 Ago 2025 - 13:17
01:13 

Entra in vigore in tutta l'Unione europea la legge sulla libertà dei media (Emfa). Il Media Freedom Act apporta numerosi vantaggi alle imprese del settore dei media, ai giornalisti e ai cittadini. Gli operatori dell'informazione saranno più protetti grazie a forti limitazioni all'uso di software spia, consentiti solo in specifiche circostanze e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria nell'ambito di reati gravi. Altro punto di rilievo è quello dell'indipendenza dei media: i dirigenti e membri del Consiglio di amministrazione saranno selezionati con procedure trasparenti e non discriminatorie.

media
giornalismo
giornalisti

