Giornalisti più liberi e protetti con il Media Freedom Act

Entra in vigore la legge europea sulla libertà dei media, con numerosi vantaggi per gli operatori dell'informazione e le imprese del settoredi Silvia Longo
Entra in vigore in tutta l'Unione europea la legge sulla libertà dei media (Emfa). Il Media Freedom Act apporta numerosi vantaggi alle imprese del settore dei media, ai giornalisti e ai cittadini. Gli operatori dell'informazione saranno più protetti grazie a forti limitazioni all'uso di software spia, consentiti solo in specifiche circostanze e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria nell'ambito di reati gravi. Altro punto di rilievo è quello dell'indipendenza dei media: i dirigenti e membri del Consiglio di amministrazione saranno selezionati con procedure trasparenti e non discriminatorie.
