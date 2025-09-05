Logo Tgcom24
ANCHE LO SPORT IN LUTTO

Giorgio Armani, il ricordo di Sofia Goggia: "Ha portato i suoi valori nobili anche nello sport"

La sciatrice azzurra ricorda lo stilista scomparso a 91 anni: "Elegante, raffinato, iconico"

05 Set 2025 - 15:59
00:38 

"Elegante, raffinato e iconico. Giorgio Armani è stato un uomo che con la sua creatività, la coerenza, la minuziosa cura del dettaglio e il coraggio di portare avanti le proprie idee ha segnato un’epoca, della moda e dell’essere italiani nel mondo", ha dichiarato Sofia Goggia ricordando lo stilista scomparso giovedì a 91 anni. La campionessa di sci ha sottolineato come Armani abbia voluto trasferire i suoi valori anche nello sport: "Ha supportato lo sport italiano con la sua classe e il suo altruismo. Ci ha esortato a inseguire la bellezza della nostra autenticità e ci ha permesso di valorizzarla attraverso creazioni uniche".

