GiorgiaMeloni: "Denunciata per concorso in genocidio con Crosetto e Tajani"

Invita tutte le forze politiche ad abbassare i toni. E si rivolge alla sinistra e alla Cgil che sottovalutano il rischio che il clima nella piazza possa peggiorare. La premier Giorgia Meloni delinea in un'intervista uno scenario preoccupante: "Toni da propaganda che non aiutano il paese e non favoriscono il piano di pace per il Medioriente. Sono rimasta scioccata che alla testa del corteo pro Pal ci fossero striscioni inneggianti ad Hamas e al massacro del 7 ottobre - dice Giorgia Meloni - la sinistra fomenta le piazze, il clima si sta imbarbarendo parecchio e io non conto più le minacce di morte che ricevo". Attenzione avverte la premier perché poi le cose sfuggono di mano. L'Italia ci è già passata. E in questo clima il presidente del Consiglio cita l'esposto presentato qualche giorno fa alla Corte penale internazionale in cui viene accusata assieme ai ministri Tajani, Crosetto e all'amministratore delegato di Leonardo, per concorso in genocidio. "Non credo - dice - che esista un altro caso al mondo di una denuncia del genere".

