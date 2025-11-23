Logo Tgcom24
Politica
Giorgia Meloni nel mirino al corteo contro la violenza sulle donne

Cartelli shock comparsi a Roma all'indirizzo del presidente del Consiglio

di Francesca Romanelli
23 Nov 2025 - 20:07
01:28 

"Meno femminicidi, più melonicidi" è la scritta shock, vergata a mano, su uno dei cartelli che hanno fatto la loro comparsa al corteo organizzato a Roma contro la violenza sulle donne. "Ridacci la Vanoni in cambio della Meloni", un’altra scritta da brividi. Che ha fatto capolino fra gli striscioni di solidarietà alle donne vittime di violenza. "Paradosso grottesco", osserva il partito del premier, manifestare contro la violenza ma augurarla nei confronti di quanti "non piacciono politicamente".

