Giorgia Meloni nel mirino al corteo contro la violenza sulle donne

"Meno femminicidi, più melonicidi" è la scritta shock, vergata a mano, su uno dei cartelli che hanno fatto la loro comparsa al corteo organizzato a Roma contro la violenza sulle donne. "Ridacci la Vanoni in cambio della Meloni", un’altra scritta da brividi. Che ha fatto capolino fra gli striscioni di solidarietà alle donne vittime di violenza. "Paradosso grottesco", osserva il partito del premier, manifestare contro la violenza ma augurarla nei confronti di quanti "non piacciono politicamente".