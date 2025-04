Giorgia Meloni: "Lavoriamo a un incontro tra Usa e Ue"

L'incontro con il premier turco Erdogan è solo l'ultimo dei tanti appuntamenti internazionali per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nelle ultime settimane ha cercato di costruire percorsi di dialogo, aprendo, in un momento di grandi tensioni mondiali, passaggi difficili. Con Trump alla Casa Bianca, ma anche a Roma come padrona di casa nell'evento religioso, ma anche politico-diplomatico, più importante degli ultimi anni, i funerali di papa Francesco. Senza mai voler rubare la scena, Giorgia Meloni è riuscita, con misura ed equilibrio, a riavvicinare Europa e Stati Uniti. E, in una intervista a Il Corriere della Sera, parlando del difficile lavoro di queste settimane, si dà un voto di sufficienza perché - dice - penso sempre si debba "fare di meglio e di più".