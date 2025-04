Giorgia Meloni incontrerà Trump dopo la tregua sui dazi

Giorgia meloni sarà la prima leader a incontrare, il prossimo 17 aprile, il presidente Trump dopo l'annuncio della tregua di 90 giorni sui dazi. Si allenta la tensione, ma Meloni resta prudente, perché non si possono escludere colpi di scena. L'impresa è meno ardua, ma l'obiettivo, difficile e ambizioso, resta quello di convincere Trump all'ipotesi "zero per zero", cioè nessuna guerra commerciale, nessun dazio reciproco tra Stati Uniti ed Europa.