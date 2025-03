Giorgia Meloni e il record del suo governo: "Un traguardo storico"

Giorgia Meloni parla sui social del suo governo da record. Il suo esecutivo è diventato il quinti più duraturo nella storia repubblicana, essendo in carica da 887 giorni. Il premier ha parlato del fatto che in 79 anni l'Italia ha avuto ben 68 governi. E spiega perché è importante la riforma del premierato: "Io la considero fondamentale per l'Italia perché fa due cose essenziali: restituisce ai cittadini il pieno potere di scegliere da chi vogliono essere governati e garantisce che chi viene scelto abbia il tempo per realizzare il mandato che ha ricevuto".