Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
il premier negli usa

Giorgia Meloni è arrivata a New York: le immagini dall'aeroporto Jfk

Il presidente del Consiglio partecipa alla cerimonia di apertura del dibattito generale dell'Assemblea Generale dell'Onu

23 Set 2025 - 09:40
00:22 

L'aereo del premier Giorgia Meloni è atterrato all'aeroporto Jfk di New York. Il presidente del Consiglio partecipa alla cerimonia di apertura del dibattito generale dell'Assemblea Generale dell'Onu. La cerimonia prevede gli interventi del segretario generale Guterres, della presidente dell'Assemblea Generale Baerbock, del presidente del Brasile Lula e del presidente degli Stati Uniti Trump. L'intervento di Meloni in Assemblea Generale è fissato per mercoledì 24 settembre alle ore 20 (le 2 di giovedì in Italia). Nel corso della sua permanenza a New York il premier terrà una serie di incontri bilaterali, in corso di definizione.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri